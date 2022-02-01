Проект южноуральского межвузовского кампуса скоро представят общественности

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1 февраля 2022, 07:56 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Объект федерального значения обойдется в 14,3 миллиарда рублей.

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями ВТБ. Главной темой совещания стала реализация межуниверситетского кампуса мирового уровня, в частности, возможность заключения концессионного соглашения реализации проекта.

На данный момент уже разработана концепция кампуса, определены технические и финансово-экономические параметры объекта, утверждена дорожная карта. В ближайшее время планируется провести презентацию проекта. Региональные власти взаимодействуют с федеральным правительством, Росимуществом по поводу будущего кампуса. По словам Алексея Текслера, настало время перейти к строительной фазе реализации проекта.

По предварительным оценкам, стоимость межуниверситетского кампуса составит 14,3 миллиарда рублей с учетом граната по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

«Мы со своей стороны подготовили все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы по проекту и готовы ее подать. Очень надеемся, что проект межвузовского студенческого кампуса в Челябинске будет востребован, и он повлияет не только на студенческую жизнь, на формат обучения и проживания студентов на кампусе, но также внесет значительный вклад в развитие городской инфраструктуры Челябинска», — прокомментировал старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Киселев.

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