Для московских школьников и учителей пройдут научно-практические конференции

Аргументы Недели → Образование 13+

2 февраля 2022, 18:51

Фото: pixabay.com

В Москве открылась регистрация школьников и учителей на городские научно-практические конференции «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату», «Наука для жизни» и «Медиастарт». Для участия ребятам необходимо предоставить на рассмотрение свои работы, а педагогам – инновационные подходы в предпрофессиональном образовании, либо рассказать о своем опыте в организации проектной и исследовательской деятельности своих учеников.

«Каждый учебный год мы открываем новые направления предпрофессиональных классов, ориентируясь на запросы школьников, перспективное развитие города и бизнес. Так, с 1 сентября в московских школах начали работу медиаклассы. Соответственно расширяем и количество направлений научных конференций, где старшеклассники могут применить свои знания на практике. Например, будущим журналистам и пиар-специалистам мы предлагаем попробовать себя в конференции “Медиастарт”», – рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Как подчеркнул директор Городского методического центра Андрей Зинин, научно-практические конференции – это важнейшее образовательное событие для участников проектов предпрофессионального образования.

«Педагоги и школьники проводят длительную подготовку, прежде чем представить свои исследования и проекты на суд авторитетного жюри. Для большинства школьников участие в конференции – шаг навстречу осмысленному выбору профессии, возможность представить себя как перспективного исследователя, заявить о себе на уровне города как о будущем высококвалифицированном специалисте», – пояснил он.

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