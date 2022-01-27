Чтобы спасти от закрытия школы, сельские педагоги усыновляют детей

Аргументы Недели → Образование 13+

27 января 2022, 15:11

В 2006 году в России была введена подушевая система финансирования школ. Учебные заведения на селе, где детей оставалось менее 30 человек, закрывали. Учеников стали возить на автобусах в крупные школы.



Чтобы сохранить школы в своих деревнях, учителя создают приёмные семьи. Это позволило сохранить финансирование малокомплектных школ, где работает до 30 человек. На селе каждое рабочее место на счету.



Приёмные дети обеспечивают наполняемость школ. Учителя-усыновители, используя свои связи, договариваются с детскими домами и интернатами о возрасте детей. Однако тенденция сохранения школы не направлена на развитие села. Ученики старших классов и выпускники уезжают учиться и работать в город.



Сельские школы в условиях пандемии могут выступать готовыми эвакуационными пунктами. В них также можно организовывать центры событийного и образовательного туризма. Эксперты предлагают делать из школ центры развития территорий. Вокруг них должна строиться жизнь на селе. Практика показала, что при закрытии образовательного учреждения в деревне, за пару лет её население сокращается в два раза.





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