Директор Ломоносовской школы №5 Марина Новожилова: Ребенок должен почувствовать себя успешным еще сидя за партой

Аргументы Недели → Образование 13+

25 января 2022, 10:27

Фото: Ломоносовская школа №5

Подходы к воспитанию и образованию детей сегодня заметно меняются. Но есть основа, традиции, о которых забывать нельзя. О том, как организовать учебу так, чтобы сохранить классическую базу и при этом идти в ногу со временем «Аргументам недели» рассказала директор Ломоносовской школы №5 Марина Михайловна Новожилова.

Фото: директор Ломоносовской школы №5 Марина Михайловна Новожилова

- Что отличает вашу школу? Название громкое, а что под ним скрывается?

- Ломоносовская школа существует на образовательном рынке уже очень давно – почти 30 лет. Школа носит имя великого ученого Михайло Ломоносова, чье 310-летие мы отметили в ноябре 2021 года. Основатель школы, Марат Александрович Зиганов, хотел, чтобы детям, их родителям учителям, сотрудникам здесь было хорошо. Школа создана для счастья, вокруг этого у нас все и строится. Счастье детей – это счастье учиться, общаться, познавать мир, открывать для себя много нового, достигать каких-то высот. Для педагогов – это счастье видеть результаты учеников, наблюдать, как они растут не только знающими и интеллектуально развитыми, но в первую очередь – людьми. Мы много внимания уделяем вопросам воспитания. Для нас важны классические традиции в области образования.

Марат Александрович Зиганов был автором образовательной технологии «Интеллект», которая нацелена на развитие интеллектуальных способностей у детей. Это помогает ребятам не только учиться, но и познавать мир, правильно общаться и позиционировать себя, быть в дальнейшем успешным.

Чтобы быть успешным, мало быть знающим человеком. А среди выпускников Ломоносовской школы – 100-бальники ЕГЭ, из 46 выпускников 2021 года – у 34 человек по сумме трех экзаменов более 220 баллов. Надо развивать свои способности и, конечно, связи. Поэтому в старшей школе мы стараемся предоставить нашим учениками возможность их устанавливать, часто приглашаем интересных и успешных людей. Сейчас ребята готовятся к встрече с внуком Сергея Павловича Королева. Он врач. Разговор пойдет о том, как детскую мечту сделать целью своей жизни.

Для нас очень важно, чтобы ребёнок почувствовал себя успешным уже в школе. Кто-то успешен в учебе, кто-то проявляет себя в чем-то другом – в спорте, творчестве. Наши отличники получают 5-процентную скидку на оплату обучения.

- Как помочь детям раскрыть их таланты?

- Традиционно мы проводим конкурс «Ученик года». В течение всего учебного года ребята выбирают, в какой номинации они хотели бы поучаствовать. «Интеллектуал года» – для тех, кто активно участвует в олимпиадах, занимает призовые места. Есть еще «Читатель года», «Спортсмен года», «Театральная маска», «Успех года» и др... Многие дети выполняют какие-то интересные проекты: социальные, творческие или по какому-то определенному предмету. В этом учебном году «Открытием года» для нас стала Милана Тимошенко, ей уже есть чем гордиться. У каждого ребенка своя изюминка, наша совместная задача – ее найти и развить. Чтобы у детей появилась уверенность в себе, мы часто проводим персональные выставки рисунков, фотографии. Например, наша ученица Дзидзигури Кети фотографировала семьи и через снимки рассказывала их историю, особенности взаимоотношений.

Фото: Милана Тимошенко

Не так давно возродилась наша газета Lomonosov News, для которой ребята сами готовят материалы. Кто-то хочет стать журналистом, а кто-то пока просто ищет себя. Такая вот проба пера. Наша цель – раскрыть потенциал ребенка. В начале года мы проводим неделю старшеклассников – когда они встречаются с представителями самых разных профессий, представителями ВУЗов. Организуем модульные курсы. Так, те, кто выбрал продюсирование, сделали небольшой фильм, который сами выпустили, а затем занимались раскруткой.

В школе два театральных коллектива. Когда из-за пандемии не было возможности продемонстрировать свое творчество перед зрителями, вся школа снимала фильм. Художественный… Ребята его создали на основе всем известных сюжетов советского кинематографа.

Для нас важно, чтобы ломоносовцы не только сделали выбор своей будущей профессии, но и были готовы учиться дальше, менять направление деятельности, если возникнет такая необходимость. Да, конечно, большинство детей уже примерно представляют свою дальнейшую жизнь. Это понятно – успешная семья, семейный бизнес. Родители хотят, чтобы дети его подхватили. Только не всегда это совпадает с их интересами. Наша задача – помочь найти решение, которое устроит всех. Для этого у нас есть много ресурсов, благодаря которым ребенок может попробовать себя везде.

- В последнее время много внимания уделяют развитию волонтерских проектов. В том числе, среди молодежи. Как вы развиваете эту тему?

- Мы сотрудничаем с фондом «Подари жизнь». В декабре организовали благотворительную ярмарку, к которой очень долго готовились. Наши мамы проводили мастер-классы. Ребята делали что-то своими руками, а потом продавали на ярмарке. Заработанные деньги мы передали в этот фонд. А для детского приюта в Саранске под Новый год, отправили подарки.

- На первый план сейчас выходит тема экологии. Ресурсы планеты ограничены, активно решать эту проблему придется тем, кто сейчас как раз учится в школе. На ваших уроках обсуждают эту тему?

- Конечно. Ребята выполняют экологические проекты, исследовательские работы. Немало внимания уделяется использованию вторичного сырья, защите заповедников.

Наша ученица Милана Тимошенко стала лауреатом премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Вместе с отцом они совершили заплыв через Байкал, чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов озера и прибрежных территорий. В школе мы это, конечно же, отметили в рамках Ломоносовской ассамблеи, которую проводим каждый месяц. На сцене передали Милане заслуженную награду. Чтобы она продолжала исследовать не только землю, но и космос, подарили телескоп. Мы стараемся, чтобы как можно большей детей были вовлечены в подобные проекты.

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