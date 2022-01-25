Челябинск стал лидером среди городов УрФО по введению в строй детских садов
25 января 2022, 07:36 Татьяна МихайловаИсточник:
Глав.Индекс
В 2021 году в городе появилось 8 учреждений для малышей.
«Глав.Индекс» представил рейтинг городов Уральского федерального округа по введению в строй новых дошкольных учреждений в 2021 году.
Список возглавил Челябинск: в прошлом году в городе появились 8 детских садов. На втором месте расположилась Тюмень, там в 2021 году ввели в строй 6 дошкольных учреждений, еще 2 были выкуплены у застройщиков и 1 создан после реконструкции непрофильного здания. Курган с 4 детсадами замкнул тройку лидеров. В Екатеринбурге и Салехарде введено в строй по 3 новых дошкольных учреждения.
Добавим, что индекс был составлен на основе данных из открытых источников. В связи с недостаточностью доступной информации, авторы исследования отмечают, что возможны неточности в конечных цифрах.
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