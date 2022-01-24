МИЭТ получил отечественный мобильный процессор для обучения студентов

Московский институт электронной техники стал первым вузом, который запустил курсы по обучению учащихся работе на новом российском процессоре 1892ВА018 «Скиф», созданном зеленоградским научно-производственным центром «ЭЛВИС».
Соглашение о сотрудничестве МИЭТ и «ЭЛВИС» подписали еще 27 августа 2021 года. В соответствии с этим соглашением, «ЭЛВИС» выделяет университету новое оборудование, а университет в свою очередь интегрирует его в учебный процесс — практические и лабораторные работы.
Согласно данным, на этом процессоре планируется создание библиотеки для разработки телекоммуникационного оборудования.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выразило надежду на то, что на данных процессорах в ближайшем будущем будет строиться телекоммуникационное оборудование, создаваться планшеты, смартфоны и системные связи.
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