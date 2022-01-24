МИЭТ получил отечественный мобильный процессор для обучения студентов

Аргументы Недели → Образование 13+

24 января 2022, 16:30

Процессор, pixabay.com

Московский институт электронной техники стал первым вузом, который запустил курсы по обучению учащихся работе на новом российском процессоре 1892ВА018 «Скиф», созданном зеленоградским научно-производственным центром «ЭЛВИС».

Соглашение о сотрудничестве МИЭТ и «ЭЛВИС» подписали еще 27 августа 2021 года. В соответствии с этим соглашением, «ЭЛВИС» выделяет университету новое оборудование, а университет в свою очередь интегрирует его в учебный процесс — практические и лабораторные работы.

Согласно данным, на этом процессоре планируется создание библиотеки для разработки телекоммуникационного оборудования.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выразило надежду на то, что на данных процессорах в ближайшем будущем будет строиться телекоммуникационное оборудование, создаваться планшеты, смартфоны и системные связи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости