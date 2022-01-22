Лучших студентов Челябинска пригласят на каток в парк
22 января 2022, 09:28 Анна Семенова
Всех гостей ждет развлекательная программа.
25 января традиционно отмечается День российского студенчества. В этот день по всей стране пройдут праздничные акции. Челябинск не останется в стороне. Как сообщает пресс-служба городской администрации, точкой сбора южноуральских студентов станет каток в парке им.Терешковой.
Праздничная программа подготовлена для гостей - учащихся вузов и ссузов, а также для бойцов студотрядов – волонтеров, принимавших в 2021 году активное участие в реализации социально значимых проектов. Вход будет организован по пригласительным билетам. Начало праздника в 16:00.
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