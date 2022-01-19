Южноуральские вузы отправят студентов без прививок на дистант
19 января 2022, 18:59 Анна Семенова
Согласно статистике, таких осталось в регионе немного.
О мерах, которые будут приниматься в рамках борьбы с очередной волной коронавируса, рассказала вице-губернатор Ирина Гехт. Студентов вузов и ссузов, которые все еще не решились на прививку, вскоре переведут на дистанционное обучение. Это произойдет после зимней сессии.
По словам Ирины Гехт, по большей части учащиеся проявили сознательность и вакцинировались, поэтому на удаленке окажутся единицы.
О том, как быть со школьниками, еще решается, все будет зависеть от ситуации с распространением «омикрона». Пока решение о дистанционном обучении для них не принято.
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