Южноуральские вузы отправят студентов без прививок на дистант

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

19 января 2022, 18:59 Анна Семенова

Студенты без прививок останутся дома. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Согласно статистике, таких осталось в регионе немного.

О мерах, которые будут приниматься в рамках борьбы с очередной волной коронавируса, рассказала вице-губернатор Ирина Гехт. Студентов вузов и ссузов, которые все еще не решились на прививку, вскоре переведут на дистанционное обучение. Это произойдет после зимней сессии.

По словам Ирины Гехт, по большей части учащиеся проявили сознательность и вакцинировались, поэтому на удаленке окажутся единицы.

О том, как быть со школьниками, еще решается, все будет зависеть от ситуации с распространением «омикрона». Пока решение о дистанционном обучении для них не принято.

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