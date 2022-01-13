Школу в новом микрорайоне Челябинска открыли раньше запланированного

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

13 января 2022, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Дети уже приступили к учебе.

В микрорайоне «Академ Риверсайд» открылась школа на 1100 мест. Учреждение было построено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области». Стоимость проекта составила 951 миллион рублей.

Вчера школу посетил губернатор Алексей Текслер. «Я сейчас пообщался с родителями, действительно, они довольны. Был построен такой большой микрорайон, но, к сожалению, не была построена надлежащая социальная инфраструктура, в частности школа. Мы приняли решение и построили школу на полгода раньше срока», — отметил глава региона.

В новой школе есть все необходимое: предметные лаборатории, спортивные залы, тренажерный и хореографические залы, уличные площадки, система видеонаблюдения и пропускной режим, столовая. У учеников есть возможность получить допобразование по нескольким направлениям.

Добавим, что в 2021 году на Южном Урале было открыто 9 детских садов. На текущий год запланировано завершение строительства 10 детских садов, а также открытие 9 школ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости