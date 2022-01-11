Уникальный проект по цифровой безопасности детей запустили на Южном Урале

Челябинская область стала пилотным регионом по решению серьезной социальной проблемы.
Об этом рассказала депутат Государственной Думы Яна Лантратова вчера, 10 января, во время встречи с журналистами в рамках проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс», сообщает сайт «Полит 74».
К разработке федерального проекта «Дети в интернете» были привлечены специалисты, эксперты и общественники. Он призван защитить подрастающее поколение от опасного цифрового контента. Для отработки методик профилактики была выбрана Челябинская область.
Сообщается, что в рамках проекта недавно по запросу группы родителей был приглашен специалист по проблемам интернет-зависимости. Кроме этого, челябинские педагоги разработали специальные игры для детей дошкольного возраста, призванные объяснить, какие опасности таятся в интернете. Идет подготовка большого медиа-фестиваля по данной теме.
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