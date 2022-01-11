Челябинские вузы продлили сессию студентам из Казахстана

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11 января 2022, 07:44 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Об этом сообщили ЮУрГУ и ЧелГУ.

Южно-Уральский государственный университет разместил в своем телеграм-канале информацию о том, что зимняя сессия для студентов из Казахстана будет продлена. Отмечается, что сессия проходит в дистанционном формате. Для обучающихся, имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам сессия может быть продлена по личному заявлению. По всем вопросам студентов просят обращаться в университет.

Пресс-служба Челябинского государственного университета сообщила корреспонденту «Южноуральской панорамы», что студентам из Казахстана, которые не могут сейчас приступить к учебе в головном вузе, Миасском и Троицком филиалах, продлеваются сроки сессии. Для этого следует связаться с кураторами групп или с деканатом факультета любым удобным способом. В Костанайском филиале ЧелГУ каникулы продлеваются до 23 января.

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