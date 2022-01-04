Россия и страны Европы занялись обновлением системы преподавания истории

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4 января 2022, 14:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В конце 2021 года приступили к работе две крупные площадки, на которых обсуждаются подходы к обучению истории в школах. В Страсбурге — Обсерватория Совета Европы по вопросам преподавания истории. В Москве — Всемирный конгресс учителей истории. Несмотря на то, что тема у двух площадок одна, направления движения выглядят по-разному.



Обсерватория планирует собирать информацию о том, как преподается история в государствах-участниках СЕ, и на основе полученных данных формировать единый подход к пониманию европейской истории. Инициатором этого процесса стала Франция.



«Путь, которым идет преподавание истории, прямо влияет на отношение между народами Европы. Он должен воспитывать чувство общей принадлежности, а не питать противоречия», - отмечалось в программном заявлении Франции при утверждении страны председателем в СЕ в мае 2019 года.



В декабре 2021 года цели обсерватории стали более ясными. На ее первой конференции речь шла о «росте популизма и крайнего национализма, поляризованном общественном дискурсе и ослаблении исторической осведомленности молодого поколения».



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя создание обсерватории заявляла:



«В ряде европейских стран исторический ревизионизм возводится в ранг государственной политики, школьные учебники прославляют пособников нацистов, оскверняются памятники и захоронения воинов — освободителей Европы».



В октябре 2021 года в Москве состоялся Всемирный конгресс учителей истории, на котором министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о пагубном влиянии видеороликов в интернете о Второй мировой войне: «красивые и интересные для детей, но сделанные не в России». Они, по его словам, показывают, что победу над фашистами одержал не СССР.



Председатель правления обсерватории Ален Ламассур заявил, что в СЕ намерены с помощью истории укрепить мир между народами и усилить чувство принадлежности к общей европейской культуре.



«С одной стороны, это вопрос объединения по принадлежности к своей стране, национальной идентичности. Но с другой стороны, мы хотим сохранить исторически беспрецедентное достижение мира в Европе, в котором мы живем со времен ужасных трагедий ХХ века», - отметил Ламассур.



В школах Франции в 2018 году появился новый предмет «История, география, геополитика и политические науки», на котором рассматриваются «вызовы современного мира» через призму исторических событий. В рамках одного из уроков изучается история России после 1991 года.



Способность понимать сложные моменты прошлого должна закладываться в начальной школе, считает заслуженный профессор истории и педагогики доктор Хилари Купер из Университета Камбрии в Великобритании.



«Я считаю, что важно обучать младшеклассников исследованию истории разными и все более сложными способами, тогда они смогут применять их позже, при обсуждении деликатных вопросов прошлого», - пояснила Купер.



В 2013 году из английской национальной учебной программы по истории для начальной школы были убраны XI–XVIII в.в., сейчас ученики изучают историю только по 1066 год.



«Я подозреваю, что это было преднамеренное исключение, например, колониализма и работорговли как слишком спорных для начальной учебной программы», — добавила профессор.



По ее мнению, историческое образование во многих странах стало превращаться в «политическую пешку».



В России формат преподавания истории активно меняется с 2012 года. В Российском историческом обществе (РИО) утверждают, что образовательные процессы, которые Европа только начинает запускать, в РФ стартовали десять лет назад.



Речь шла о создании единого учебника. К 2012 году главной проблемой преподавания истории считалось наличие в стране около 50 линеек учебников истории — с 5-го по 11-й класс.



«А если по корешкам, то число подходило к 300», - сообщил на Всемирном конгрессе учителей истории Андрей Петров, ответственный секретарь РИО.

В итоге было принято решение, что нужно делать не единый учебник, а концепцию преподавания учебного курса «История России», и в ее рамках разработать историко-культурный стандарт, определяющий содержание школьного предмета. В 2013 году президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству.



Концепция была принята коллегией Министерства просвещения в октябре 2020 года. Она закрепляет переход на линейную — хронологическую систему изучения истории России с 6-го по 11-й класс (с увеличением часов на изучение событий XX–XXI веков в 10–11 классах) и требует синхронизировать курсы и темы по истории Отечества и всеобщей истории.



Судя по выступлениям на Всемирном конгрессе учителей истории, работа над региональной историей может вызвать жаркие дискуссии. Так, в Сибири, освоение региона во времена царской России коренные жители воспринимают как захват, фактически колонизацию земель. Какие формулировки использовать в этом случае, видимо придется решать ученым-историкам.



Проблема региональной истории сейчас в сообществе наиболее актуальна.



«Мы будем этим заниматься без переламывания через колено, без давления, но мы будем создавать региональные модели для разных регионов», — заявил ответственный секретарь РИО Андрей Петров.



Тем временем в Министерстве просвещения России отмечают, что сейчас идет активная работа по созданию исторического контента для цифровой среды — видеоуроки, электронные конспекты и задания для школьников.



«Работа над контентом проводится совместно с музеями и театрами России, историческими, научными, культурным и педагогическими сообществами», — сообщили в Минпросвещения.



Президент РФ Владимир Путин призывал к «комплексному обновлению системы преподавания истории». В сентябре 2021 года он дал поручение правительству РФ организовать соответствующую работу с привлечением РАН, РИО и некоторых других организаций.





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