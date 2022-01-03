Российские вузы обновили правила приема на 2022 год

Согласно установленным правилам, абитуриенты могут предоставить результаты ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. Подавать документы разрешается одновременно в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам - обычно 4-5. Подать документы можно дистанционно, по почте и лично. Зачисление будет происходить, как и ранее, в одну волну. Поэтому лучше точнее определиться с вузом, чтобы вовремя предоставить согласие на зачисление и отдать аттестат.
Определиться с тем, какие сдавать ЕГЭ, выпускникам необходимо уже к 1 февраля. Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз лучше выбрать не три, а допустим, четыре ЕГЭ. У вузов есть право изменять вступительные экзамены, и они им пользуются. В одном вузе у вас могут попросить ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. В другом же на эту специальность надо будет принести результат не по обществознанию, а по географии. А третий вуз предложит и обществознание, и географию на выбор.
Через портал Поступи онлайн можно узнать, в какой вуз какие именно ЕГЭ требуются. Это можно сделать также, изучив документы приемной комиссии на сайте выбранного вами вуза.
На сайтах вузов необходимо заранее узнать:
- средний балл прошлого года;
- баллы за индивидуальные достижения;
- минимальный балл, с которым у вас примут документы;
- есть ли в вузе дополнительные экзамены;
- стоимость обучения на платном отделении.
Чтобы поступить в один из ведущих вузов страны, следует ориентироваться на 80-85 баллов. Также необходимо позаботиться о дополнительных баллах за индивидуальные достижения. Максимум тут - 10 баллов. Это могут быть аттестат или диплом с отличием; участие или победы в олимпиадах, конкурсах; спортивные достижения и волонтерство.
В некоторых случаях в вуз можно поступить и по льготе. Все вузы выделяют квоту сиротам. Иногда есть вариант - взять целевое направление в организации, которая вас потом примет на работу. Самый надежный способ - участие в вузовских олимпиадах.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга больше всего сильных вузов в Московской, Томской, Ростовской, Воронежской областях и республике Татарстан.
Сложнее всего поступить в следующие вузы:
МФТИ
МГИМО
Университет Иннополис
ВШЭ
МИФИ
Университет ИТМО
РАНХиГС
СПбГУ
МГУ
МГЮА им. Кутафина
В них – самый высокий средний балл (85+).
Топ вузов с самыми большими бюджетными возможностями:
МГУ
УрФУ им. Ельцина
МГТУ им. Баумана
МИРЭА
Донской государственный технический университет
МАИ
Санкт-Петербургский политех
СФУ
ЮФУ
ВШЭ
Топ вузов, в которые поступает больше всего олимпиадников без экзаменов:
ВШЭ
МГУ
Университет ИТМО
СПбГУ
МФТИ
Финансовый Университет при Правительстве РФ
МИФИ
РАНХиГС
Санкт-Петербургский университет промышленных технологии и дизайна
Первый МГМУ им. Сеченова
Важно отметить, что в этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса. Поэтому можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года.
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