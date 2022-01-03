Российские вузы обновили правила приема на 2022 год

Аргументы Недели → Образование 13+

3 января 2022, 19:06 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Согласно установленным правилам, абитуриенты могут предоставить результаты ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. Подавать документы разрешается одновременно в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам - обычно 4-5. Подать документы можно дистанционно, по почте и лично. Зачисление будет происходить, как и ранее, в одну волну. Поэтому лучше точнее определиться с вузом, чтобы вовремя предоставить согласие на зачисление и отдать аттестат.



Определиться с тем, какие сдавать ЕГЭ, выпускникам необходимо уже к 1 февраля. Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз лучше выбрать не три, а допустим, четыре ЕГЭ. У вузов есть право изменять вступительные экзамены, и они им пользуются. В одном вузе у вас могут попросить ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. В другом же на эту специальность надо будет принести результат не по обществознанию, а по географии. А третий вуз предложит и обществознание, и географию на выбор.



Через портал Поступи онлайн можно узнать, в какой вуз какие именно ЕГЭ требуются. Это можно сделать также, изучив документы приемной комиссии на сайте выбранного вами вуза.



На сайтах вузов необходимо заранее узнать:



- средний балл прошлого года;



- баллы за индивидуальные достижения;



- минимальный балл, с которым у вас примут документы;



- есть ли в вузе дополнительные экзамены;



- стоимость обучения на платном отделении.



Чтобы поступить в один из ведущих вузов страны, следует ориентироваться на 80-85 баллов. Также необходимо позаботиться о дополнительных баллах за индивидуальные достижения. Максимум тут - 10 баллов. Это могут быть аттестат или диплом с отличием; участие или победы в олимпиадах, конкурсах; спортивные достижения и волонтерство.



В некоторых случаях в вуз можно поступить и по льготе. Все вузы выделяют квоту сиротам. Иногда есть вариант - взять целевое направление в организации, которая вас потом примет на работу. Самый надежный способ - участие в вузовских олимпиадах.



Кроме Москвы и Санкт-Петербурга больше всего сильных вузов в Московской, Томской, Ростовской, Воронежской областях и республике Татарстан.



Сложнее всего поступить в следующие вузы:



МФТИ

МГИМО

Университет Иннополис

ВШЭ

МИФИ

Университет ИТМО

РАНХиГС

СПбГУ

МГУ

МГЮА им. Кутафина



В них – самый высокий средний балл (85+).



Топ вузов с самыми большими бюджетными возможностями:



МГУ

УрФУ им. Ельцина

МГТУ им. Баумана

МИРЭА

Донской государственный технический университет

МАИ

Санкт-Петербургский политех

СФУ

ЮФУ

ВШЭ



Топ вузов, в которые поступает больше всего олимпиадников без экзаменов:



ВШЭ

МГУ

Университет ИТМО

СПбГУ

МФТИ

Финансовый Университет при Правительстве РФ

МИФИ

РАНХиГС

Санкт-Петербургский университет промышленных технологии и дизайна

Первый МГМУ им. Сеченова



Важно отметить, что в этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса. Поэтому можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости