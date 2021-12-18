Челябинские школьники рассказали о том, каким они видят будущее страны

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18 декабря 2021, 09:41 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

«Бовид» и «Нефть-Сервис» провели V городской конкурс школьных сочинений «Россия — страна мечты», победителями которого стали 14 участников.

Пятый год подряд группка компаний «Бовид» и «Нефть-Сервис» организуют конкурс литературных работ среди учеников челябинских школ. В этот раз почетными гостями мероприятия стали первая леди Челябинской области Ирина Текслер, замминистра образования Челябинской области Елена Коузова, председатель комитета по делам образования города Светлана Портье, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и другие известные южноуральцы.

Своими самыми смелыми и сокровенными мыслями о будущем страны поделились младшие школьники, ученики среднего и старшего звена, а также коррекционных школ — всего более 50 тысяч ребят из 118 учебных заведений. На бумаге они рассказали о своей любви к Родине, гордости за страну, о людях, которые их вдохновляют. Каждая из работ уникальна тем, что это история жизни ребенка, способного изменить будущее нашей страны, уверены организаторы.

По итогам конкурса жюри определило 14 победителей. Их наградят в декабре, во время церемонии, посвященной Дню Конституции.

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