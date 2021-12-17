Школьников Челябинской области не собираются отправлять на дистант
17 декабря 2021, 14:32 Анна Семенова
Об этом рассказала первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области сегодня довольно напряженная. Болеют целыми группами в детсадах, закрываются классы, а в двух муниципальных районах области все школы перевели на домашнее обучение.
Однако о дистанте в январе власти не задумываются. Как рассказала первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова, карантинные мероприятия и долгие новогодние каникулы должны поспособствовать снижению уровня заболеваемости. Поэтому после праздничных выходных ребята вернутся к обычным занятиям за партами.
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