Школьников Челябинской области не собираются отправлять на дистант

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17 декабря 2021, 14:32 Анна Семенова

Дети вернутся к обычным занятиям после Нового года. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Об этом рассказала первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области сегодня довольно напряженная. Болеют целыми группами в детсадах, закрываются классы, а в двух муниципальных районах области все школы перевели на домашнее обучение.

Однако о дистанте в январе власти не задумываются. Как рассказала первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова, карантинные мероприятия и долгие новогодние каникулы должны поспособствовать снижению уровня заболеваемости. Поэтому после праздничных выходных ребята вернутся к обычным занятиям за партами.

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