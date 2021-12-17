В 2021 году в Челябинской области построили 11 новых детских садов и 3 школы

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17 декабря 2021, 11:50 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Они расположены в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Верхнеуральске и селе Кунашак.

О строительстве на Южном Урале зданий для образовательных организаций рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова в ходе прямого эфира, который состоялся в ЦУР. По данным ведомства, в 2021 году на территории региона возведено 11 новых детских садов и 3 новых школы. Учреждения для малышей появились в Челябинске, Магнитогорске и Коркино, а школы — в Челябинске, Верхнеуральске и селе Кунашак.

Часть из этих объектов уже сдана, но пока не открыта. Причина заключается в том, что после завершения строительных и отделочных работ школу или детский сад принимает специальная комиссия. Учебные заведения проходят процедуру лицензирования, а также оснащаются необходимым оборудованием. Это может занять 3-4 месяца. Именно поэтому пока не начала работать школа в Академ Riverside, открыть ее планируется во втором полугодии.

Добавим, что на 2022 год у Челябинской области большие планы по строительству и сдаче школ. Сейчас достраиваются учреждения в Копейске, Миассе и Сосновском районе. Возводится пристрой к школе в Пласте. На ближайшие годы запланировано строительство школ в новых жилых микрорайонах Челябинска.

Отметим, что в ходе прямого эфира также обсуждались вопросы кадрового обеспечения региональной системы образования, использование учениками в школах мобильных телефонов, а также другие темы. Полная запись беседы доступна по ссылке.

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