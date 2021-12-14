В школах начали отстранять от работы не привитых педагогов

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14 декабря 2021, 11:21

В августе от работы были отстранены несколько учителей школы искусств в Волгоградской области. Они отказались ставить прививку от коронавируса. Суд не удовлетворил иск преподавателей, которые посчитали решение администрации незаконным. Учителя остались без зарплаты и компенсации морального вреда.



Управляющий партнёр адвокатского бюро Елена Козина сообщила РГ, что в законе о профилактике инфекционных заболеваний имеется норма, позволяющая отказывать в трудоустройстве гражданам, не имеющим специальных прививок. Также отстранению подлежат уже трудоустроенные граждане. Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок. Она ставится в обязательном порядке по постановлению регионального санитарного врача. Обязательная вакцинация предусмотрена для сотрудников, работающих в местах с большим скоплением людей.



Весной в Трудовой Кодекс будут внесены изменения, позволяющие отстранять от работы специалистов, не использующих средства индивидуальной защиты. Таким работникам можно не выплачивать зарплату. Несмотря на отсутствие чёткого регламента отстранения сотрудников от работы, администрация должна составить как минимум акт или распоряжение с указанием причин. В противном случае права сотрудника будут считаться нарушенными.





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