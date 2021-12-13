Спрос на специалистов по красоте вырос в Челябинске на 86%

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13 декабря 2021, 13:23 Анна Семенова

Декабрь- самый прибыльный месяц у бьюти-мастеров. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

У мастеров маникюра, парикмахеров, бровистов и массажистов горячее время.

Приводить себя в порядок к новому году челябинцы начали уже в ноябре. Как сообщает сервис «Авито Услуги», спрос на услуги бьюти-сферы вырос на 86%.

Это подтверждают и сами специалисты по красоте.

- У меня до самого нового года все расписано, ни одного окошка нет, - говорит мастер маникюра Виктория. Но 31 числа я принимать не буду, хочу подготовиться к празднику вместе с семьей.

- С 20 по 30 число у нас полная запись, - рассказывает мастер-бровист Ксения. – Многие клиенты записываются сразу на несколько процедур. Если обычно бывает в день четыре клиента, то в предновогодние дни 6-7. 31 числа мы будем работать как обычно, никаких надбавок к цене не будет.

- Клиенты стараются подгадать дату посещения салона ближе к новому году, поэтому записываться начали уже в ноябре, - говорит парикмахер Елена. – В последние дни декабря, конечно, уже давно все у меня расписано.

Многие, кто решился работать в последние часы перед Новым годом (в основном это частные мастера), берут за это плюсом минимум 30% к прайсу. Так как в январе у бьюти-мастеров будет затишье, заработать стараются сейчас.

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