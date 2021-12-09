В 2022 году в густонаселенном районе Челябинска начнут строить школу

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9 декабря 2021, 09:32 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Работы планируют завершить за полтора-два года.

Вчера, во время прямой линии губернатора Алексея Текслера, жительница Челябинска задала вопрос о том, когда начнется строительство второй школы в «Ньютоне». Дело в том, что этот микрорайон новый, туда переезжает много семей с детьми и родители переживают — смогут ли отдать ребенка в школу рядом с домом.

Алексей Текслер отметил, что у региона большие планы по строительству детских садов и школ, а также ремонту образовательных учреждений. Начинается строительство 22 школ, в частности, в микрорайоне «Ньютон». Для этого будут использоваться разные финансовые инструменты, в том числе, инфраструктурные облигации.

«Мы первый регион в стране, который будет строить школу по принципу концессии с ВЭБ.РФ, и уже подали все документы на отбор, и у меня есть четкое понимание, что мы этот отбор пройдем. Это случится в ближайшее время, и со следующего года школу в «Ньютоне» начнем строить, нормативный срок — порядка полутора-двух лет», — рассказал Алексей Текслер во время прямого эфира.

В региональном министерстве образования и науки «Южноуральской панораме» прокомментировали, что новая школа в «Ньютоне» будет рассчитана на 1520 мест, уже определен земельный участок под ее строительство, начаты организационно-подготовительные работы. Обычно для возведения таких объектов требуется около двух лет, однако по поручению губернатора строительство школы могут ускорить.

Напомним, что прямая линия Алексея Текслера длилась почти 2,5 часа. В прямом эфире глава региона ответил на 40 вопросов южноуральцев, остальные обратившиеся тоже получат обратную связь.

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