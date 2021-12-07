Свердловские студенты заменят в школах педагогов-антипрививочников

Аргументы Недели → Образование 13+

7 декабря 2021, 11:40

С начала учебного года около тысячи педагогов в Свердловской области были отстранены от работы из-за отказа от вакцинации. Региональное министерство образования для преподавания в школах привлекло 200 студентов колледжей и вузов.



Внеплановая педагогическая практика является вынужденной мерой. Поставить прививку нужно было до 1 декабря, в противном случае педагога ожидала дистанционная работа или отстранение. Все меры принимаются ради безопасности здоровья обучающихся и самих педагогов.



После осенних каникул не все педагоги смогли вернуться к работе. Из 38 тысяч учителей региона 3% отказались вакцинироваться. Некоторые предметы перестали преподаваться вообще, потому что невакцинированные учителя не смогли работать и дистанционно. Родители забили тревогу, так как пропуск занятий по особо важным дисциплинам скажется на успеваемости в дальнейшем.



По закону к педагогической деятельности могут привлекаться обучающиеся четвёртого курса педвуза. При этом они трудоустраиваются на тех же условиях, что и остальные педагоги. Студенты могут рассчитывать на материальные доплаты как начинающие трудовую деятельность сотрудники.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости