Челябинцы выиграли поездку на Северный полюс

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7 декабря 2021, 06:35 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Участниками экспедиции на атомном ледоколе станут учитель лицея №97 Галина Эсман и ее ученик. Они стали победителями всероссийского интеллектуально-просветительского проекта Росатома «Энергия будущего».

Церемония награждения состоялась 3 декабря в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ). Проект «Энергия будущего» был запущен Госкорпорацией «Росатом» для российских педагогов и учащихся 5-11 классов. Участникам было предложено пройти обучения в рамках мастер-классов от ведущих экспертов, а затем разработать авторские методички и провести «Атомные уроки» для школьников.

Челябинский педагог Галина Эсман разработала урок который развернуто и доступно рассказывает детям о современных атомных технологиях. Эта работа была признана одной из лучших: Галина Евгеньевна стала лауреатом 1-й степени. В 2022 году она отправится в поездку на Северный полюс в составе экспедиции «Ледокол знаний. Homo Science project», организованной Госкорпорацией «Росатом». Галина Эсман призналась, что пока не может до конца осознать произошедшее. «Наверное, смогу поверить в случившееся уже на самом ледоколе», — призналась педагог.

По правилам проекта, в школе, где преподает педагог-победитель, прошел отбор лауреатов и среди школьников в формате интеллектуальной игры «Матрица». Участники должны были верно и быстро отвечать на вопросы. Финалистами игры стали 15 человек, а лауреатом 1-й степень в итоге признан ученик Галины Эсман Максим Муковоз. Эта победа позволила ему так же стать участником экспедиции на Северный полюс. Еще двух учеников Галины Евгеньевны — Дмитрия Карпенко и Тимофея Тюкова — за второе и третье место наградили поездкой в Сочи. Там они посетят образовательный центр «Сириус» и интерактивный познавательный центр «Атомариум».

Программный директор просветительской экспедиции «Ледокол знаний. Homo Science project – 2021» Павел Немков, вручавший призы победителям и участникам отметил, что проект «Атомный урок» в очередной раз показал, что учителя и школьники обладают высокой тягой к знаниям и проявляют интерес к достижениям атомной промышленности.

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