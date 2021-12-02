Федеральные министры подключились к вопросу строительства школ в Челябинске

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2 декабря 2021, 09:27 Татьяна Михайлова Источник: Телеграм-канал «Е-область»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Депутат Государственной думы Яна Лантратова провела рабочие встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром финансов РФ Антоном Силуановым, во время которых подняла вопрос об обеспечении детей города местами в образовательных учреждениях.

«Когда узнаешь, что в микрорайоне Ньютон есть школа, где 28 первых классов, невозможно не осознать всю остроту проблемы, не понять тревогу семей, которые не могут определить ребенка в школу недалеко от дома, — написала Яна Лантратова на своей странице в фейсбуке. — Вместо четырех запланированных новых школ, область получила финансирование всего на две».

К решению вопроса о строительстве в Челябинске новых школ после рабочего совещания с депутатом Госдумы подключился министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Яна Лантратова также в встретилась с министром финансов Антоном Силуановым, во время которой обсуждалось дополнительное федеральное финансирование.

Яна Лантратова отмечает, что ситуацию держит на контроле губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Есть надежда, что в начале следующего года положение дел начнет меняться, уверена парламентарий.

Напомним, что недавно депутат Госдумы Яна Лантратова с рабочим визитом посетила Челябинск. Она побывала в детском саду №18, пообщалась с его коллективом, а также посмотрела, как завершается строительство нового корпуса учреждения.

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