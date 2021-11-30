Московские школьники завоевали медали на Международном турнире по информатике в Болгарии

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30 ноября 2021, 20:18

Пресс-служба Минпросвещения России

На XIII Международном турнире по информатике, который проходил с 24 по 29 ноября в Болгарии, школьники из Москвы завоевали четыре медали. Абсолютным победителем стал Федор Ромашов из СУНЦ МГУ, еще две медали высшего достоинства получили ученик школы № 179 Александр Некрасов и ученица школы №57 Дарья Грекова. Еще один учащийся школы № 179 – Михаил Саватеев – завоевал «серебро».

Москвичи также отличились в неофициальном зачете, который служит тренировкой для младшей возрастной группы. Так, ученики все той же школы №179 Илья Кондаков, Иван Мачуговский и Глеб Устименко, а также Антон Степанов из лицея «Вторая школа» взяли «золото». Петр Лосев из школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова завоевал «серебро», «бронза» на счету Матфея Люцко из школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора.

«В соревновании принимают участие школьники двух возрастных групп. И результаты старших используются как этап мероприятий по подготовке к Международной олимпиаде по информатике», – отметила руководитель московских команд юниоров Елена Андреева.

В турнире приняли участия команды из 15 стран. Школьникам было необходимо решить задачи на языке программирования C/C++ в двух возрастных группах. Международный осенний турнир по информатике в Болгарии проводится с 2009 года, а Россия в нем участвует с 2014 года.

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