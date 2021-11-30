Академики раскритиковали новые правила русского языка

Аргументы Недели → Образование 13+

30 ноября 2021, 14:57

Министерство просвещения России несколько недель назад представило проект новых правил орфографии. Действующие правила были разработаны ещё в середине прошлого столетия.



В орфографической комиссии РАН посчитали, что новые правила русского языка необдуманные и необоснованные с научной точки зрения. В Минпросе согласились с замечаниями учёных и намерены продолжить работу над «орфографией».



Одним из авторитетных справочников по русскому правописанию является сборник 2006 года, подготовленный Институтом русского языка РАН им. В.В. Виноградова. Новые же правила противоречат основам русского языка. К примеру, учёные не согласились вставлять в слово Кизилюрт твёрдый знак, чтобы оно писалось как «Кизилъюрт». Помимо этого эксперты не согласились на реабилитацию буквы «ё» в некоторых словах. Согласно действующим правилам, она ставится выборочно и зависит от назначения текста.



Все правила русского языка были собраны в единый сборник в результате сложной и кропотливой работы учёных, лингвистов, этнографов в 1956 году. С того времени официального обновления не проводилось. Попытка корректировки правил Министерством просвещения объясняется социальными сдвигами, которые произошли на рубеже 90-х годов прошлого века. В русский язык стали входить ранее неиспользуемые слова «дилер», «киллер», которые требовали знаний о склонении, уместности употребления.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости