Депутат Госдумы происпектировала строительство корпуса для челябинского детсада

Аргументы Недели → Образование

30 ноября 2021, 13:03 Татьяна Михайлова

И на федеральном, и на региональном уровне ищут возможности обеспечить Южный Урал необходимым количеством мест в образовательных учреждений.

Как писал сайт «Аргументы Недели» ранее, в Челябинской области с рабочим визитом находится депутат, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Она посетила детский сад №18, расположенный в микрорайоне Парковом в Челябинске, а затем оценила работу города по строительству дошкольных учреждений.

Яна Лантратова посетила строящееся здание по адресу Бейвеля, 38 — это будущий корпус детского сада №18. Он готов на 80%. Потребность в новых детских садах и школах чрезвычайно высока, что подтвердили представители городской администрации. Поэтому завершения строительства каждого такого учреждения жители Челябинска ждут с нетерпением.

«Что касается школ, то регион ждал и готовился к строительству четырех объектов, земли под них уже выделены и подготовлены, а федеральное финансирование получил пока только на два. Проблема также в том, что стройматериалы резко подорожали, стоимость строительства учреждения из-за этого увеличилась», — отметила депутат Яна Лантратова.

Она рассказала об итогах своих совещаний с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром финансов Антоном Силуановым: «Боль и тревоги людей были услышаны. Есть реальная надежда на то, что уже в начале нового года ситуация начнет меняться. Работаю над решением проблемы вместе с командой губернатора области, командой города», — подчеркнула Яна Лантратова.

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