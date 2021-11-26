Школьники Южного Урала стали чаще выбирать ЕГЭ по информатике

Аргументы Недели → Образование 13+

26 ноября 2021, 13:03 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В 2022 этот предмет, скорее всего, будет сдавать каждый пятый выпускник.

В Челябинской области отмечается рост интереса школьников к информатике. Так, все больше учеников стали выбирать этот предмет для сдачи ЕГЭ. В ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» министр образования и науки региона отметил, что, если такая динамика сохранится, то в 2022 году сдавать ЕГЭ по информатике будет каждый пятый школьник.

К причинам роста интереса в региональном ведомстве относят и развитие дополнительного образования в этом направлении, и пандемию, которая ускорила процессы цифровизации в сфере образования.

Также министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов добавил, что пандемия не повлияла на результаты ЕГЭ южноуральских школьников. Итоги экзаменов, прошедших в 2020 и 2021 году, сопоставимы с допандемийными.

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