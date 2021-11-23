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Спасайся кто как может, если и защитить уже некому

Учителей и учеников хотят обучить азам самозащиты от нападений

, 19:29

Спасайся кто как может, если и защитить уже некому

Профильные министерства разрабатывают программу подготовки педагогов и учащихся на случай нападения на образовательное учреждение.

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений крайне обеспокоены растущим количеством преступлений в учебных заведениях. Чиновники порекомендовали Министерству цифрового развития и Роскомнадзору сократить количество информации в СМИ о противоправном поведении людей. В правительстве считают необходимым обезопасить подрастающее поколение от преступных мыслей.

Молодёжь должна быть вовлечена в социальную и культурную жизнь общества. Анализ несогласованных мероприятий, прошедших в столице в начале года, показал, что в них участвовало порядка 7 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В большей степени они не имели постоянного места работы, определённой занятости. Чтобы защитить учебные заведения от нападения опасных преступников, зампред думской фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил о необходимости обучения учителей и учеников навыкам борьбы.

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