Образовательные учреждения Южного Урала получат новые автобусы

33 автобуса «ПАЗ» и 6 «Газелей» будут возить детей из 22 муниципалитетов.
Сегодня новые автобусы передали в территории Челябинской области. Перед отправкой автобусы принял губернатор Алексей Текслер.
Глава региона прокомментировал, что вопрос безопасного подвоза детей является ключевым. На автобусах до школы добираются около 18 тысяч детей. С 2019 года парк школьных автобусов в Челябинской области обновился на 35%, эта работа будет продолжена. Всего в регионе насчитывается 563 школьных автобуса.
Отметим, что автобусы приобретены в рамках федерального проекта «Школьный автобус». Кроме нее действует государственная программа «Развитие образования в Челябинской области», благодаря которой в это году было приобретено 26 автобусов для 11 муниципалитов.
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