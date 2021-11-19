Образовательные учреждения Южного Урала получат новые автобусы

Аргументы Недели → Образование 13+

19 ноября 2021, 13:15 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

33 автобуса «ПАЗ» и 6 «Газелей» будут возить детей из 22 муниципалитетов.

Сегодня новые автобусы передали в территории Челябинской области. Перед отправкой автобусы принял губернатор Алексей Текслер.

Глава региона прокомментировал, что вопрос безопасного подвоза детей является ключевым. На автобусах до школы добираются около 18 тысяч детей. С 2019 года парк школьных автобусов в Челябинской области обновился на 35%, эта работа будет продолжена. Всего в регионе насчитывается 563 школьных автобуса.

Отметим, что автобусы приобретены в рамках федерального проекта «Школьный автобус». Кроме нее действует государственная программа «Развитие образования в Челябинской области», благодаря которой в это году было приобретено 26 автобусов для 11 муниципалитов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости