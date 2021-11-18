Челябинских школьников ждут в «Лаборатории профессий»

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18 ноября 2021, 07:10 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено пресс-службой челябинского парка

Современная профориентационная площадка открылась в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». В рамках федерального проекта «Билет в будущее» подобные выставки разместились во всех парках страны.

Юных южноуральцев в игровой форме знакомят с рынком труда и помогают им найти подходящую профессию. Контент экспозиций «Лаборатории будущего» разработан ведущими экспертами страны на основе анализа структуры экономики России. Выставка наглядно рассказывает о здоровой среде, комфортной среде, индустриальной среде, деловой среде, креативной среде, социальной среде, безопасной среде и других отраслях.

Как отметила директор Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева, «Лаборатория будущего» пользуется популярностью. Ежедневно ее участниками становятся около 300 школьников региона. Целевая аудитория проекта — учащиеся 6-11 классов.

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