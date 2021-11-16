Проводимая впервые за 65 лет реформа русского языка коснётся только редакторов, корректоров, чиновников

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16 ноября 2021, 17:01 Источник: Российская газета

В интернете появился текст проекта постановления правительства «Об утверждении правил русской орфографии», подготовленный Минпросвещения России, который взбудоражил как специалистов, так и носителей русского языка.



Правительственная комиссия по русскому языку была создана в августе прошлого года по поручению Владимира Путина. В нее вошли 43 человека. Председателем комиссии стал министр просвещения Сергей Кравцов.



Когда люди слышат слова «новые правила», начинают беспокоиться: опять что-то придумали, будет реформа, и мы, столько лет зубрившие орфограммы в школе, станем безграмотными. Член Орфографической комиссии РАН и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов успокаивает: все привычные исключения из правил останутся в учебниках.



Речь идет лишь о том, что за последние 65 лет, с тех пор, как был утвержден предыдущий Свод, появилось очень много новых слов и даже типов слов, которые действующими правилами не описаны. И вот вопросы, как писать заимствованные слова с первой частью «интернет», «медиа», «бизнес»? Через какую букву - «бренд», «тренд»? Сложных слов очень много. Понятно, что в правилах 1956 года они не описаны. Все написания, о которых мы говорим, в современных словарях уже давным-давно зафиксированы и регламентированы - нужно только прописать их в правилах. Над теми правилами, о которых идет речь, работают лингвисты из разных научных центров. Но все предложения ученых (ведь речь идет пока только о проекте правил) будут обсуждаться, уточняться, дорабатываться в Орфографической комиссии РАН.



После утверждения Свод правил будет обязательным для всех, кто хочет грамотно писать по-русски. Однако школьной программы нововведения мало коснутся. Учителям не нужно бояться, что придется переписывать знакомые правила и менять учебники. Скорее это актуально для редакторов, корректоров, чиновников. Поэтому по-прежнему главным остается Свод правил 1956 года.

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