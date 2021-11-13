В Челябинске студентов-медиков оставили на домашнем обучении еще на неделю

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13 ноября 2021, 11:15 Анна Семенова

Студенты младших курсов в группе риска из-за отсутствия прививок. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но это касается только младшекурсников.

Нерабочие дни заканчиваются в Челябинской области в понедельник, 15 ноября. Школьники региона вернутся за парты, бюджетники - на трудовые посты. Но высшие учебные заведения не торопятся отменять дистант у студентов. Например, в ЧелГУ принято решение о домашнем обучении до 21 ноября.

Также поступят в ЮУГМУ. Первым курсам медколледжа, а также первому и второму курсам всех факультетов медвуза продлили дистанционное обучение еще на неделю. Это связано с тем, что среди младшекурсников есть несовершеннолетние. Так как для детей прививок не предусмотрено, они находятся в группе риска.

А все, кто учится на третьем курсе и старше, полноценно выйдут на практику.

В ЮУрГУ на очное обучение вернутся студенты технических специальностей, которые должны выполнять в лабораториях практические задания.

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