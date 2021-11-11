Невнимательность детей хуже гиперактивности

Аргументы Недели → Образование 13+

11 ноября 2021, 14:17

По мнению учёных, практически все современные дети страдают недостаточностью развития механизмов внимания. Учителя заявляют, что большая часть школьников не усваивает программу именно из-за недостатка внимания. Причиной этому могут быть экология, стрессы и экономические проблемы. Также негативное влияние на развитие могут оказывать гаджеты и компьютеры.



Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ на основе анализа обучения доказали, что невнимательные школьники имеют меньшие успехи по математике. Отставание в данном плане больше выражено у девочек. В дальнейшем это может иметь значительные последствия при обучении по долгосрочным программам. Невнимательность наносит больший вред по сравнению с высокой активностью. Её сложно зафиксировать вовремя в отличие от гиперактивности.



Педагоги очень часто путают гиперактивность с энергичностью и высокой эмоциональностью ребёнка. Такое поведение может быть связано с успехами в обучении и развитии, отмечает старший научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Юлия Кузьмина. Психологи рекомендуют серьёзнее подходить к оценке невнимательности учащихся, особенно девочек. Для повышения внимательности предлагают внедрять в обучение специальные методики и техники.

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