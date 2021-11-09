Дистант для школьников Челябинской области завершится 14 ноября

Аргументы Недели → Образование 13+

9 ноября 2021, 15:17 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Эта мера позволит остановить распространение коронавируса.

Первый-заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что дистанционное обучение в регионе введено всего на неделю.

«Это связано, прежде всего, с заботой о здоровье наших деток, — прокомментировала Ирина Гехт. — Сегодня заболеваемость ОРВИ, ковидом, гриппом выше эпидпорога на 50%. Это, безусловно, по большей части ОРВИ, но мы уже стали фиксировать случаи гриппа, а процент вакцинации наших детишек еще тоже не слишком велик для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Чтобы разорвать тот инкубационный период, который необходим для развития инфекции, необходимы две недели, и было принято решение о введении на текущую неделю дистанционного обучения. Для младших школьников это облегченный вариант, который практически не будет вызывать у них трудностей, для средней и старшей школы — в обычном режиме».

По словам председателя Совета родителей Челябинской области Елены Сыркиной, взрослые относятся к дистанту с пониманием, несмотря на то, что эта мера вынуждает вносить коррективы в режим жизни всей семьи. «Поэтому такие пертурбации не способствуют какой-то стабильности или общему развитию. Поэтому все ждут окончания этих нерабочих дней и образования на дистанте. Вот, как мы уже слышали, скоро эта ситуация изменится, и вся наша жизнь войдет в нормальную колею», — добавила Елена Сыркина.

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