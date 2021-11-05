Студенты трех челябинских вузов с 8 ноября будут учиться дистанционно
5 ноября 2021, 14:36 Анна Семенова
Правда, длительность дистанта у всех разная.
О том, что школьники и учащиеся колледжей с понедельника, 8 ноября, переходят на онлайн-обучение, стало известно несколько дней назад. Теперь проясняется вопрос и с высшими учебными заведениями.
В ЮУрГУ студенты также не выйдут, их обучение будет проходить с помощью специального электронного сервиса вплоть до 14 ноября.
Отправили на дистант и будущих врачей. Студентам ЮУГМУ из дома предстоит учиться до 13 ноября. Оговаривается, что старшекурсников и ординаторов ограничения коснутся не в полном объеме, практика все же будет проходить в очном формате.
А вот в ЧелГУ дистанционное обучение продлится аж до 21 ноября.
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