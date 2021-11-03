Отборочный этап Московской олимпиады школьников начнется 7 ноября

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3 ноября 2021, 16:30

Первые соревнования отборочного этапа Московской олимпиады школьников начнутся 7 ноября в дистанционном формате. Состязания будут проходить по 22 предметам для учеников 5-11-х классов.

«В этом году в проект перечня Минобрнауки включена олимпиада по экологии, которая с прошлого года проводится не только для 5-8-х классов, но и для 9–11-х классов. И мы традиционно приглашаем всех участвовать, пробовать себя в чем-то новом и развиваться в любимых дисциплинах. А для подготовки удобно использовать задания и решения прошлых лет. Все они доступны на сайте олимпиады», – рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он также отметил, что история Московской олимпиады насчитывает несколько десятилетий и соревнование постоянно развивается. Новый сезон откроют олимпиады по физике и филологии. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Центра педагогического мастерства, который выступает оператором олимпиады. Организатор соревнований – Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап Московской олимпиады школьников запланирован на февраль будущего года. Победители и призеры соревнований могут получить льготы при поступлении в профильные вузы.

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