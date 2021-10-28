Оплата за детский сад в Челябинске вырастет на 12%

Повышения не было уже 4 года.
Плата, которую мамы и папы вносят за своего ребенка в детском саду, идет на питание. Но цены на продукты растут, а сумма в родительских квиточках не менялась уже добрых четыре года. Если у вас нет льгот, на сегодняшний день вы оплачиваете за дошколенка 1900 рублей каждый месяц. С ноября цифры немного подрастут. За октябрь будет выставлена сумма 2130 рублей (и 1100 для тех, кто водит ребенка в группу кратковременного пребывания).
Изменения зафиксированы в распоряжении Администрации Челябинска от 26 октября. Уточняется, что расходы городского бюджета на питание деток также будут увеличены на 33%.
Как сообщает издание «Южноуральская панорама», челябинцам грех жаловаться. Вот уже несколько лет плата за дошкольное учреждение у нас остается одной из самых низких в стране. Даже у ближайших соседей в Екатеринбурге родители каждый месяц выкладывают по 2700 рублей.
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