Жителей Кубани приглашают поучиться в «Кадровой школе НКО»

Аргументы Недели → Образование

27 октября 2021, 14:57

В столице Кубани с июля 2021 года реализуется проект «Кадровая школа НКО». Он включает в себя два образовательных курса: «НКО менеджмент и социальное проектирование», адресованный сотрудникам и руководителям некоммерческих организаций, и «Пять ключей к успеху» – для лидеров волонтёрских движений. На днях открылся набор на обучающий курс для волонтерских лидеров.

В рамках курса пройдут практические и теоретические занятия по основам волонтерской деятельности, этикете волонтера, выходе из стрессовых ситуаций, работе в команде, многозадачности.

Как отметили организаторы, проект «Кадровая школа НКО» ставит целью развивать профессиональные компетенции руководителей и сотрудников социально ориентированных НКО и лидеров добровольческих объединений. В рамках «Кадровой школы НКО» уже проведены два потока обучения, общее количество участников превысило 40 человек.

Занятия проводятся в очно-заочной форме на базе Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани и на площадке ZOOM. Полученные знания участники применяют на мастер-классах и тренингах, позволяющих формировать навыки социального проектирования.

Для записи на курс необходимо обратиться по телефону 8(938)407-90-00 или написать на электронную почту организации mail@kubanrc.ru

Член Общественной палаты Краснодарского края, президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергей Петухов отметил важную роль подготовки и обучения НКО по всем направлениям деятельности перед участием в грантовых конкурсах:

– Получить грант – это только начало большого пути. Основную сложность для грантополучателей представляет своевременное и правильное ведение учёта, который впоследствии потребуется для того, чтобы в полном объёме отчитаться перед фондом. Конечно, образец заполнения можно взять в организации или найти на её сайте, но вот подтверждающие документы придётся собирать самостоятельно. Чтобы повысить шансы на последующую успешную реализацию гранта, нужно подробно расписать бюджет проекта, и вместе с заявкой отправить в фонд. Обо всём этом мы подробно рассказываем на занятиях нашей «Кадровой школы, – сказал Сергей Петухов.

Напомним, проект Фонда поддержки гражданского общества Кубани № 21-1-002317 «Кадровая школа НКО» стал победителем первого конкурса Фонд президентских грантов 2021 года в направлении «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».

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