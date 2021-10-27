Познавательные ресурсы для детей собрали на одной платформе

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27 октября 2021, 14:32 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральский портал «ДЕТИДОМА» обновили в преддверии осенних каникул.

Платформа «ДЕТИДОМА» (detidoma.gov74.ru) была создана командой министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области год назад по инициативе губернатора Алексея Текслера. На ней отобраны бесплатные и безопасные онлайн-ресурсы для детей, с помощью которых можно с пользой провести каникулы. Контент сайта обновляется четырежды в год — перед началом каждого каникулярного периода.

С очередным релизом у платформы «ДЕТИДОМА» появилось новое оформление, также пополнилась база ресурсов. Всего на портале 4 рубрики: «Развлечения», «Новые знания», «Обучение» и «Экскурсии». В них представлены лекции, виртуальные туры, игры, мастер-классы и многое другое.

Как сообщила в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова, за прошедший год платформа «ДЕТИДОМА» привлекла свыше 100 тысяч пользователей. Среди них — жители Челябинской, Свердловской, Московской, Тюменской областей и Пермского края. Домен портала «ДЕТИДОМА» размещен в системе gov74.ru, сайт готов к любому количеству посетителей.

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