В Москве начался конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!»

Аргументы Недели → Образование 13+

27 октября 2021, 14:04

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

В Москве под эгидой центра «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки начался творческий фестиваль-конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» для кадет и юнармейцев. В связи с эпидемиологической обстановкой он пройдет в дистанционном формате.

Конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» стал преемником творческого фестиваля «Кадетская звездочка», который проводился в Москве более десяти лет. «В обновленном фестивале могут участвовать не только кадеты, но и юнармейцы Москвы. Список номинаций тоже стал шире: теперь продемонстрировать свои таланты смогут начинающие музыканты, чтецы, фотографы, режиссеры и даже экскурсоводы. Сегодня кадетские классы работают в 261 столичной школе, а в рядах ЮНАРМИИ Москвы свыше 29 тысяч ребят. Уверен, что новый творческий конкурс обязательно поможет им проявить себя», – рассказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Всего в фестивале 11 номинаций: «Вокал», «Танец», «Театрализованная композиция», «Художественное слово», «Дефиле (плац-концерт)», «Инструментальное исполнение», «Фотография», «Видеоролик», «Документальный фильм», «Оригинальный жанр» и «Конкурс экскурсоводов».

Отборочный этап продлится до 15 декабря, в рамках которого школы и юнармейские отряды сами выберут лучшие работы, достойные отправится на конкурс. Следующий отбор в апреле проведет экспертная комиссия, в которую войдут деятели культуры и искусств, популярные артисты, режиссеры и педагоги. Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам открытого онлайн-голосования, которое пройдет с 10 по 20 апреля.

Победителей определят на конкурсе с открытым судейством. Для участия необходимо подать заявку на сайте центра «Патриот.Спорт».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости