Студентов ЮУрГУ отпустили на каникулы

Дистанционное обучение в крупнейшем вузе Челябинской области решили не вводить.
Следующая неделя, с 30 октября по 7 ноября, в Челябинской области объявлена нерабочей. Взрослые и школьники уйдут на внеплановые каникулы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Высшим учебным заведениям рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.
Сегодня, 26 октября, стало известно, что в ЮУрГУ решили поступить по-другому: занятия отменяются совсем. Но преподаватели должны обеспечить обучающихся заданиями для самостоятельной работы. Об этом говорится в приказе ректора Александра Шестакова, который сегодня появился на официальном сайте вуза.
Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», в ЧелГУ студенты будут продолжать учебу в онлайн-режиме.
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