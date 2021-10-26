Студентов ЮУрГУ отпустили на каникулы

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26 октября 2021, 11:34 Анна Семенова

Студенты ЮУрГУ будут выполнять самостоятельные работы дома. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Дистанционное обучение в крупнейшем вузе Челябинской области решили не вводить.

Следующая неделя, с 30 октября по 7 ноября, в Челябинской области объявлена нерабочей. Взрослые и школьники уйдут на внеплановые каникулы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Высшим учебным заведениям рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Сегодня, 26 октября, стало известно, что в ЮУрГУ решили поступить по-другому: занятия отменяются совсем. Но преподаватели должны обеспечить обучающихся заданиями для самостоятельной работы. Об этом говорится в приказе ректора Александра Шестакова, который сегодня появился на официальном сайте вуза.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», в ЧелГУ студенты будут продолжать учебу в онлайн-режиме.

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