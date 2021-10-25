В формате Круглого стола эксперты обсудили современную систему ценностей у молодого поколения

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25 октября 2021, 14:08

фото: pixabay

В четверг, 21 октября, в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла образовательная конференция на тему: «Система формирования компетенций и ценностей в российской высшей школе». В мероприятии, организованном Советом молодых ученых и Факультетом социальных наук и массовых коммуникаций, приняли участие депутаты Госдумы, Молодежного парламента при Госдуме, члены Лиги преподавателей высшей школы, победители конкурса «Лидеры России», эксперты, консультанты и политтехнологи, СМИ и студенты.

В формате Круглого стола спикеры обсудили такие важные вопросы, как: ожидание абитуриентов и их родителей от вуза, оптимизация онлайн-обучения в эпоху пандемии, мотивация современного студента и роль университета в ее развитии, а также современную систему ценностей и антиценностей.

Зампред Госдумы Борис Александрович Чернышов рассказал, что университет – это сложный живой организм, нуждающийся в тонкой настройке и формировании научно-образовательной среды, способствующей рождению новых бизнес-идей и решений, изобретательству и инновациям.

Зампред Комитета по науке и высшему образованию Госдумы Екатерина Владимировна Харченко сделала акцент на необходимости повышения качества и доступности высшего образования.

Ведущий круглого стола – председатель Совета молодых ученых Павел Сергеевич Селезнев подчеркнул: «Университет как интеллектуальная корпорация должен заботиться о своих «производственных мощностях», то есть профессорско-преподавательском составе». Также Селезнев поднял вопрос о соотношении элитного образования и массового, которые различаются между собой как целевыми аудиториями, так и подходами, и инструментами в обучении студентов.

Член Международного Союза Экономистов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Диденко акцентировал внимание на проблеме ложных ценностей, навязываемых молодежи «новыми медиа» и социальными сетями. По его словам, многие представители молодого поколения сейчас все больше отрываются от реальности.

«Особенно удивляет популярность среди студентов культуры сейфтизма, отстраненности от реального мира, в сочетании с «культом успеха», который сейчас во многом сводится к желанию «зарабатывать в один клик», не предпринимая никаких усилий для этого - ни интеллектуальных, ни физических» - заключил он.

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