Челябинские школьники получат «Билет в будущее»

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19 октября 2021, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Исторический мультимедийный парк «Россия — Моя история» готовится к запуску федерального проекта по профориентации. Об этом рассказала директор АНО АНО «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

Проект «Билет в будущее» будет реализован совместными усилиями региональных министерства культуры и министерства образования и науки. Предполагается, что сначала школьники пройдут тестирование, а затем посетят парк «Россия — Моя история», где познакомятся с более чем 300 профессиями.

Добавим, что в проект будет вовлечено почти 4 тысячи юных южноуральцев, это ученики 6-11 классов.

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