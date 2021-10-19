Челябинские школьники получат «Билет в будущее»

Исторический мультимедийный парк «Россия — Моя история» готовится к запуску федерального проекта по профориентации. Об этом рассказала директор АНО АНО «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».
Проект «Билет в будущее» будет реализован совместными усилиями региональных министерства культуры и министерства образования и науки. Предполагается, что сначала школьники пройдут тестирование, а затем посетят парк «Россия — Моя история», где познакомятся с более чем 300 профессиями.
Добавим, что в проект будет вовлечено почти 4 тысячи юных южноуральцев, это ученики 6-11 классов.
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