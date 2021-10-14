Образовательные организации региона внедряют бережливые инструменты

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14 октября 2021, 06:58 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В Челябинской области запущен проект «Бережливое образование». Он является частью «Эффективного региона».

Основная задача «Бережливого образования» — не только внедрение максимально эффективного использования ресурсов в системе образования Южного Урала, но и формирование бережливых компетенций у обучающихся и работников сферы. Об этом во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Разработкой программ повышения квалификации педагогов, методическим и организационным сопровождением проекта «Бережливое образование» занимается учебно-методический центр, созданный на базе Челябинского института развития профессионального образования. По словам ректора ЧИРПО Евгения Сичинского, к 2025 году в проект вовлекут около 1,3 тысяч образовательных организаций Южного Урала. Планируется реализовать 1,5 проектов.

По мнению экспертов, «Бережливое образование» позволит повысить уровень качества образования, а также подготовить кадры для экономики региона, соответствующие запросам современных работодателей.

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