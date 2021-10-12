Стать лауреатами просветительской премии «Знание» могут южноуральцы

Аргументы Недели → Образование 13+

12 октября 2021, 07:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Жителям Челябинской области предлагают номинировать себя и других людей.

Прием заявок на просветительскую премию «Знание» продлится до 1 ноября 2021 года, сбор ведется на сайте premiya.znanierussia.ru. Россиян поощрят за достижения в науке и технологиях, бизнесе, истории, экологии и культуре, просветительскую работу в школах и вузах, на телевидении и радио; а также за создание фильма или мероприятия.

Как прокомментировал председатель регионального общества «Знание» Владимир Лушников, в Челябинской области просветительской работой занимаются тысячи человек. С южноуральским обществом «Знание» сотрудничает свыше ста лекторов, и все они достойны награды. Однако Владимир Лушников особенно отметил деятельность «Народного университета», лекторы которого рассказывают жителям региона о финансовой и правовой грамотности, учат использовать компьютеры.

Номинантами на просветительскую премию «Знание» станут и челябинские педагоги. По данным городского комитета по делам образования, в образовательной системе муниципалитета трудятся более 30 тысяч человек. Они могут заявить на премию свои проекты, направленные на развитие способностей и талантов у подрастающего поколения, создание комфортных условий для получения образования.

Планируется, что лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с российским обществом «Знание». Кроме этого, они станут резидентами образовательного продюсерского центра «Машук» и смогут продвигать свой контент на широкую аудиторию.

Итоги конкурса будут подведены в конце ноября, торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в Москве. Подробности о премии опубликованы на сайте premiya.znanierussia.ru.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости