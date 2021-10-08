Ученые региона разработали комплекс по безопасности пространства образования

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8 октября 2021, 08:30 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Он состоит из 6 компонентов и адресован участникам процесса обучения.

В рамках пресс-конференции, которая состоялась вчера в пресс-центре «Гранада Пресс», представители Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета представили комплекс «Безопасность пространства образования».

Это результат более чем десятилетней работы коллектива авторов под руководством профессора Елены Гнатышиной: профессора Натальи Увариной, доцентов Дмитрия Корнеева, Натальи Корнеевой и Алексея Савченкова. Комплекс включает в себя сборники нормативно-правовой документации, монографии и патенты, сборники результатов практико-ориентированных исследований, учебно-методические пособия, программы и рекомендации по обеспечению безопасности пространства образования, программы повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования, а также материалы международных и всероссийских конференций, молодежных форумов по проблемам безопасности в образовании.

По словам директора Профессионально-педагогического института Елены Гнатышиной, выбранная учеными тема актуальна. В своей работе ученые ЮУрГГПУ стремились помочь образовательным организациям правильно предотвращать и реагировать на угрозы безопасности. Материалы комплекса востребованы работниками системы образования Челябинской области и других регионов России, а также Казахстана. В ходе пресс-конференции представители ЮУрГГПУ отметили, что намерены продолжать исследовательскую работу и вырабатывать методики реагирования на вызовы современности.

Напомним, что за комплекс «Безопасность пространства образования» коллектив авторов получил премию Правительства России в области образования. Награды были вручены в День учителя, церемония прошла в Москве.

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