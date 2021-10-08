Образовательные организации Челябинской области внедряют бережливые технологии

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8 октября 2021, 08:21 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В 2021 году будет реализовано 14 проектов, а в 2020 — уже 130.

Направление «Бережливое образование» открыто по поручению губернатора Челябинской области в рамках проекта «Эффективный регион». Реализацией «Бережливого образования» руководит координационный совет под руководством первого заместителя главы региона Ирины Гехт.

Отмечается, что при Челябинском институте развития профессионального образования действует учебно-методический центр по внедрении бережливых технологий в образования. В проект вовлечены три участника: это Златоустовский педагогический колледж, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А. В. Яковлева и управление образования Саткинского района. Колледж оптимизирует процесс адаптации к учебному процессу студентов-первокурсников; техникум — процесс разработки и согласования образовательной программы с работодателем; управление образования занимается сокращением потребления тепловой энергии образовательными организациями муниципалитета. Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что в текущем году будут реализованы не менее 14 проектов, следующем их число увеличится до 130.

Как подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, проект «Бережливое образование» призван поспособствовать воспитанию бережливой личности с раннего возраста, а также подготовки кадров, обладающих новым мышлением.

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