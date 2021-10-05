Москвичей приглашают на олимпиаду «Москва – столица многонациональной России»

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5 октября 2021, 17:44

В столице в дистанционном формате в пятый раз проходит этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России». До 1 ноября продлится первый этап, в рамках которого школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов приглашают ответить на вопросы о культуре и обычаях народов России. Оператором выступает Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.

«Этнографическая олимпиада – исключительно важное образовательное событие для нашего города. Жизнь в мегаполисе среди людей, принадлежащих к разным культурам, обязывает к открытости и восприимчивости, и эта олимпиада как нельзя лучше способствует развитию у ребят уважения к чужой индивидуальности и восприятию себя как части многонационального города», – говорит директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Второй этап олимпиады будет проходить с 1 марта по 1 апреля. Дополнительные баллы можно получить, приняв участие в других дистанционных этнокультурных мероприятиях: Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва», акции «Большой этнографический диктант» и др.

Олимпиада «Москва – столица многонациональной России» – это межведомственный проект Департамента образования и науки и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В прошлом году в ней приняли участие боле пяти тысяч человек.

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