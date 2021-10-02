Две челябинские школы признали лучшими в стране

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2 октября 2021, 19:48 Анна Семенова

Ученики 31 лицея каждый год становятся победителями различных олимпиад. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Рейтинг составило агентство РАЭКС-Аналитика.

В ежегодном рейтинге учитывают конкурентоспособность выпускников российских школ. В сотне лучших в 2021 году оказались и два челябинских лицея - №31 (на 32 месте) и №97 (на 39 месте). Еще пять учебных заведений Челябинской области вошли в топ-200. Ученики, окончившие эти школы, с легкостью поступают в лучшие российские вузы технического профиля.

Среди лучших школ УрФО 31-й лицей Челябинска – на третьей позиции, 97-й – на пятой. Первые две строчки занимают школы Екатеринбурга.

По Челябинской области лучшими школами, готовящими абитуриентов для вузов технического профиля, стали: 31-й лицей (1 место), лицей №97 (2 место), Лицей № 39 Озерска (3 место). А также:

Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина г. Снежинска – 4 место

Магнитогорский городской многопрофильный лицей при МГТУ им. Г. И. Носова – 5 место

Школа № 56 с углублённым изучением математики г.Магнитогорска – 6 место

Школа № 5 УИМ г. Магнитогорска – 7 место

Многопрофильный лицей № 1 г. Магнитогорска – 8 место

Лицей № 35 г. Челябинска – 9 место

Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей – 10 место.

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