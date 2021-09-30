В России не хватает школьных учителей

Аргументы Недели → Образование 13+

30 сентября 2021, 15:20

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что в начальной российской школе на одного учителя приходится 23 ученика. Такой же показатель в Бразилии, Мексике и Индии. В средних классах один педагог на 12 учеников, а в старших - 13.



Разница между ступенями школьного образования состоит в том, что с 5 класса у учеников становится больше предметов и педагогов-предметников. В новом учебном году первоклассников было больше на 90 тысяч, чем в прошлом. Это показатель увеличения рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



В докладе указано на прямое влияние количества учеников в классе на уровень знаний. Внимание 30 учеников удержать одному педагогу крайне сложно. Современные дети очень активные и умеют заявлять о своих правах. Любые конфликты в классе школьники снимают на телефон и выкладывают в сеть. Современный урок в школе очень часто сопровождается гулом. Тишину никто не соблюдает. Понятие о дисциплине имеется в большей степени у учеников из далёкой глубинки. Эксперты считают, что многое на уроке зависит от педагога. Если он интересно его ведёт, то дети внимательно слушают и выполняют задания. Но и при таком раскладе находятся не желающие учиться.





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