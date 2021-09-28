В Москве определят лучшие школьные театральные постановки на иностранных языках

Аргументы Недели → Образование 13+

28 сентября 2021, 13:27

pixabay.com

Городской методический центр и Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявили о проведении конкурса театрализованных проектов на иностранных языках Stage Image.

К участию приглашаются проектные группы до 15 человек из числа обучающихся 7-11 классов московских школ и студентов столичных колледжей.

«Это командный конкурс, потому что он отвечает современным представлениям о лидерстве, когда каждый выпускник должен быть максимально гибким – уметь быть и ведущим, и ведомым в разных ситуациях. Кроме того, конкурс позволит обеспечить правильную ротацию ролей внутри команды. То есть каждый участник сможет выступить в роли и исследователя, и сценариста, и актера, и режиссера и, что немаловажно, в роли оператора», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Цель конкурса – это активация проактивного поведения обучающихся в иноязычной среде с использованием средств театральной и социокультурной педагогики. В его задачи входит повышение уровня владения языковыми средствами, развитие иноязычной коммуникативной компетенции и развитие навыков познавательной рефлексии.

На первом этапе ребятам предстоит провести исследование театральной культуры других стран, затем разработать и презентовать свой проект театральной миниатюры и в завершении представить видеозапись постановки на суд жюри. На первых двух этапах участники получат рекомендации от ведущих специалистов в области иностранных языков и театрального искусства. Победители конкурса будут объявлены до 15 апреля. По итогам будет создан альманах лучших постановок, которые также будут размещены в библиотеке «Московской электронной школы».

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